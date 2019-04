Klimaatactivisten voerden actie in Amsterdam

De klimaatactivisten stonden 7 minuten per keer het verkeer in de weg, de minuten zichtbaar aftellend, terwijl ze spandoeken toonden met onder meer de tekst 'Klimaatverandering = massamoord'. Ze deelden ook flyers uit. De actie was live te volgen via Facebook.

Na afloop maakten ze melding van veel positieve reacties: ,,Veel mensen zeggen begrip te hebben voor de actie". Toch waren er ook wel negatieve reacties, zoals: ,,Ga toch naar Den Haag''.