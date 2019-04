Live: Lintjesregen daalt neer, wie zijn de gelukkigen?

Een derde geeft ze taalles, een vierde ontfermt zich over zieken, de vijfde maakt de stad een stukje leuker, de zesde staat elke dag achter de tap van de voerbalkantine en de zevende neemt elke bestuursbaantje aan. En nummer acht fluit voetbalwedstrijden en nummer negen organiseert de braderie en… Mooier kunnen zij het niet maken.

Maar mooier dan die bekroning van het goede werk vandaag is misschien wel de lofzang van kinderen, buren, collega’s en vrienden. Dit artikel wordt gedurende de dag aangevuld.

Zij ontvingen al een lintje:

Advocaat Gerard Spong (72) uit Amsterdam heeft een naam opgebouwd in een groot aantal geruchtmakende, strafrechtzaken en is gedurende zijn carrière zeven maal uitgeroepen tot Nederlands beste advocaat. Hij heeft in het bijzonder bijgedragen aan de cassatierechtspraak. Hij neemt met lezingen en optredens op de televisie deel aan het juridisch-maatschappelijke debat. Sinds 1984 zet betrokkene zich bovendien onbezoldigd in voor de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en sinds 2010 is hij lid van de commissie Toelating van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Janie Reijnders-Van der Meer (79) werkt al 19 jaar als vrijwilliger in verzorgingshuis Westerkim in Nieuw-Vennep en zeker 20 uur per week. Daarnaast steekt ze ook nog een middag in de week haar handen uit de mouwen in Zomerpark, ook een bejaardenhuis. Want Janie kan de kantjes er niet aflopen. Ze verzorgt de koffie, boterhammen, regelt verjaardagen, bingo en de sjoelavond op oudejaarsavond en duwt rolstoelen. „Kan het personeel ook eens vrij nemen”, zegt ze dan.

De extravagante modeontwerper Fong Leng (81) uit Amsterdam etaleerde en verkocht in de jaren zeventig en tachtig haar eigen creaties. Zij is vooral bekend geworden door haar extravagante, kleurrijke jasjurken. Haar boetiek werd al snel ontdekt en haar creaties zijn opgenomen in vele museale collecties zoals het Amsterdam Museum, Centraal Museum, Textiel Museum en het Gemeentemuseum Den Haag. En naast modeshows in Nederland liet ze haar collecties zien in onder meer Bahrein, Split, Tokio, Parijs en Bangkok. Zij heeft vele modeontwerpers geïnspireerd, onder wie Viktor & Rolf, en in de recente collecties van Louis Vuitton en Valentino is haar stijl is terug te zien.

Lano Jansen ontvangt zijn lintje. Volgens zijn schoondochter is hij een stille weldoener. Ⓒ EIGEN FOTO

In de ogen van zijn schoondochter Merlijn was Lano Jansen (75) uit Nieuw-Vennep een doodnormale man. Een weldoener in stilte dus. Nu weet ze dat haar energieke schoonpa financiën voor kerk en verenigingen regelt, en verder altijd paraat staat voor iedereen. En wedden dat er bij deze oud-boekhouder nooit ook maar een dubbeltje mist?