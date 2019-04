Ook lege parkeerplek op straat via app te vinden

De gemeente Den Haag is in stilte al begonnen met de pilot Smart Parking, om de stad ’duurzaam bereikbaar’ te houden. De proef duurt een half jaar.

Als alle sensoren werken komt er nog een grote promotiecampagne. „Den Haag is een living lab waarmee wordt nagestreefd winkelen leuk en winkelgebieden future proof te maken’, zo schrijft mobiliteitswethouder Robert van Asten al wel aan de gemeenteraad, die denkt dat met smart parking doelmatig en efficiënt van de beschikbare plaatsen gebruik wordt gemaakt, zoekverkeer minder wordt en ondernemers kunnen het systeem gebruik voor klantenbinding - door bijvoorbeeld parkeerkosten te vergoeden.

In andere steden zoals Rotterdam en Noordwijk zijn ook al proeven met het systeem gedaan.

De sensoren worden - niet meer dan kleine zwarte kapjes op de klinkers of zelfs niet zichtbaar - geplaatst op vakken. Een auto kan er zonder problemen overheen rijden. De sensor geeft elke acht seconden aan of er een auto staat of niet. Via de app ParkingHero wordt die informatie zichtbaar. „Gebruikers van de app kunnen een bestemming in de stad doorgeven, de app zoekt dan de dichtstbijzijnde vrije parkeerplek op. Als de plek onderweg bezet raakt, wordt automatisch een andere, vrije parkeerplek de bestemming van de rit”, legt een gemeentewoordvoerster uit.

Bij soortgelijke proeven in Hamburg waren automobilisten enthousiast, het scheelde hen veel tijd en ergernis. Eerder bleek al dat bestuurders in grote steden soms wel twintig minuten bezig zijn met het zoeken naar een vrije plek.

Gehandicapten

Voor de gehandicaptenplekken - vaak gaat het om slechts één of enkele plekken in een straat - geldt hetzelfde als voor de winkelparkeervakken. „Gebruikers moeten nu vaak hele stukken door het centrum rijden om een vrije plek te vinden. Door de app maken we het een stuk makkelijker voor die mensen en voorkomen we onnodig zoekverkeer.”

Voor de gemeente zijn er meer voordelen. Zo is vanaf 1 april in de Denneweg de maximum parkeerduur vanaf 18.00 uur voor de periode van één jaar verruimd van twee naar vier uur. De sensordata worden gebruikt om te kijken hoe lang er gemiddeld geparkeerd wordt. Bij de evaluatie wordt bijvoorbeeld gekeken of een ’smartparking-zone’ een optie is, gericht op ultrakort bezoek.