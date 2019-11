Neergeschoten advocaat buiten levensgevaar

Schol werd woensdagochtend neergeschoten nabij zijn woning in Gronau. De politie onderzoekt of het motief voor het neerschieten van advocaat Philippe Schol te maken heeft met een eerder incident bij een sportschool in Losser. „Of die link er is en of er meer betrokkenen zijn, moet blijken uit het onderzoek”, meldt de politie.

De advocaat bracht begin dit jaar zijn vermoedens naar buiten dat sportschool Olympic Gym in Hengelo, dat vorig jaar failliet ging, zou worden gebruikt om drugswinsten wit te wassen. In een schuur bij het huis van de sportschoolhouders werd een wietplantage aangetroffen.

Drive-by schietpartij

Schol werd woensdagochtend, naar verluidt tijdens het uitlaten van zijn hond, vanuit een rijdende auto neergeschoten in het Duitse Gronau, waar hij woont. De 43-jarige advocaat raakte daarbij zwaargewond. Hij is in het ziekenhuis direct geopereerd. De politie zoekt nog naar de schutter(s).

