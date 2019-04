Rode Kruis: kans op onderkoeling op Koningsdag

Ⓒ ANP

AMERSFOORT - Oranje-feestvierders doen er vanwege de nattigheid goed aan een extra paar sokken en een droog shirt mee te nemen en goede schoenen aan te trekken. Met dat advies komt het Nederlandse Rode Kruis. „Eenmaal een nat pak gehaald, is er een grotere kans op onderkoeling, zeker in combinatie met overmatig alcoholgebruik is dat een risico.”