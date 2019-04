Politie Antwerpen vergelijkt Tsjernobyl met flitsboete

„Op 26 april 1986 ontplofte in Tsjernobyl een kernreactor. De gevolgen laten tot vandaag hun sporen na in de regio. Dan valt een flitsboete best mee. Toch is het beter voor je portemonnee en voor de veiligheid om trager te rijden. We flitsen in de Berkenrijslaan”, aldus de wetshandhavers via Twitter.

’Gesnoven?’

„Is de copywriter met vakantie, mannen?”, zo vraagt Stanny Carter zich af. „Wat hebben jullie gesnoven voorafgaand aan het schrijven van deze tweet?”, schrijft Tamára Paas. Toch heeft de politie ook wat lachers op de hand. „Een politie-twitteraar met historisch besef. Ik vind hem mooi”, complimenteert Andrea Schoots. Ook Valentine kan de vergelijking wel waarderen. „In België heeft de politie nog wel gevoel voor humor. Keigoed dit.”