Verbod op staking boa’s tijdens Koningsdag

Rechter Floris Bakels legde tijdens het kort geding, aangespannen door de gemeente Amsterdam, uit dat het ’grondrecht tot collectief overleg’ bijzonder zwaar weegt. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn al maanden aan het strijden om meer geweldsmiddelen tijdens hun werkzaamheden. De rechter oordeelde dat zij aannemelijk maken waarom een staking op zijn plaats is. Na het niet meer uitschrijven van bonnen en een protest op de Dam is een staking van enkele uren een heel legitiem middel.

Alleen het tijdstip, de laatste uren van Koningsdag, zorgde ervoor dat de rechter de staking moest verbieden. De boa’s kozen juist dit tijdstip, omdat zij in voorgaande jaren ervoeren dat het feestje dan vaak omslaat in een situatie, waarin zij met geweld worden geconfronteerd. Rechter Bakels: „De boa’s geven aan dat zij bij calamiteiten in die uren standby staan om alsnog te komen helpen, maar dat is onvoldoende. De ene boa is de andere niet. Er kan willekeur ontstaan. Dat kan leiden tot frictie in de veiligheidsketen. Een zeer onwenselijke werksituatie voor alle andere hulpdiensten”, onderbouwde de rechter zijn besluit om de staking te verbieden.

Toch te spreken over uitspraak

De vakbonden van de boa’s waren ondanks het verbod tot staken toch te spreken over de uitspraak van de rechter, omdat deze stelde ’dat de boa’s onmisbaar zijn in de openbare orde’. Dit is een heet hangijzer voor handhaving, omdat de gemeente voortdurend stelt dat de boa’s er zijn voor de openbare leefbaarheid en de politie voor de openbare orde. Eric Lakenman van de vakbond: „Er is nu duidelijk gesteld dat wij er wel degelijk zijn voor de orde. Je kan als gemeente niet beweren dat je vijftig procent van je openbare orde-handhavers, de politie, wel met wapens laat lopen, en de andere vijftig procent, de handhavers, geen wapens geeft. Dat moet gelijkgesteld worden.”

De boa’s in Amsterdam willen overigens geen zware wapens zoals bijvoorbeeld een pistool, maar zij vragen om wapenstokken en pepperspray, zodat zij zich bij aanvallen vanuit het publiek kunnen verweren. Dit zijn middelen, die in gemeenten als Haarlemmermeer (Schiphol) en Maastricht, overigens al worden gebruikt door handhavers.

