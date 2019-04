Debat over reiskosten universiteitsbaas

Eerder deze maand werd bekend dat Pijpers vorig jaar voor ruim 124.000 euro reiskosten had gemaakt. Het grootste deel daarvan was voor een dienstauto met chauffeur, onder meer voor woon-werk. De kwestie werd aangekaart door student Floris Boudens, die ook in de universiteitsraad zit.

Bestuursvoorzitter Pijpers erkent dat zijn reiskosten hoog zijn en wil die verlagen door deze zomer te verhuizen van Zutphen naar Utrecht. Boudens van de universiteitsraad eist dat er een plafond komt van maximaal 40.000 euro voor reiskosten per collegelid. Ook eist hij volledige transparantie over deze kosten.