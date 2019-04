Auto tegen stadhuis was geen gerichte actie

Omdat een benzine- en gaslucht te ruiken was, werd groot opgeschaald en het gemeentehuis, ook wel het Huis van de Stad genoemd, werd ontruimd door politie en bhv’ers. Donderdag dacht de politie nog dat er opzet in het spel was.

Mede dankzij foto’s die ooggetuigen van het incident hadden gemaakt, wist de politie al snel wie de bestuurder moest zijn. Hij werd enige tijd later zonder problemen opgepakt in een woning waar hij verbleef bij familie. Uit de eerste verhoren komt het beeld naar voren dat de man persoonlijke problemen heeft, zo staat in de verklaring.

„Ik ben opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen, en dat het erop lijkt dat de verdachte er niet op uit was om slachtoffers te maken”, aldus burgemeester Harm-Jan van Schaik. „De schrik zat er natuurlijk flink in bij de mensen die in en rond het stadhuis waren.” De schade aan het stadhuis is volgens hem beperkt.

Bekijk ook: Automobilist ramt gemeentehuis Harderwijk