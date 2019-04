Drie maanden voor helpen ontsnapping in blauwe vuilniszak

De helper is de 27-jarige Abdoullah T. uit Gouda. Hij zou die dag met ontslag naar buiten gaan en kreeg ineens het verzoek van medegedetineerd Karim T., die hem vertelde dat het niet strafbaar was. „Ik zag dat hij bang was. Hij werd bedreigd in de gevangenis.” En dus stemde Abdoullah toe.

Even later droeg hij Karim T. in een blauwe vuilniszak naar buiten. Ontsnappen uit de gevangenis is niet strafbaar, maar iemand helpen om te ontsnappen wél. Daarom werd Abdoullah T. nadat hij zijn medeverdachte hielp, weer opgepakt.

Abdullah voelde zich overvallen door het verzoek, vertelt hij vandaag in de rechtbank in Rotterdam. Hij wilde eigenlijk niet helpen. Maar Karim T. ging gewoon in de vuilniszak zitten, ’en toen kon hij geen nee meer zeggen’. De helper voelt zich ’gewoon genaaid’ door T., vertelt hij. „Ik had alles geregeld, ik had werk. En nu zit ik weer hier.”

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman volgde de zaak live. Lees hier haar updates terug.