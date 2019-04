Vader Sala sterft letterlijk van verdriet

De 58-jarige Horacio stierf door een hartaanval, zo meldt de burgemeester van het Argentijnse stadje waar hij woont. Dat melden Argentijnse media.

Sala stortte 21 januari dit jaar met een vliegtuigje in zee. Hij was toen op weg van Nantes naar Cardiff waar hij zou gaan voetballen. Zijn lichaam werd twee weken later in het Kanaal bij Guernsey gevonden. De familie verkeerde toen al die dagen in martelende onzekerheid.

Zijn vader reageerde gebroken op het nieuws. „Het is een nachtmerrie, ik ben wanhopig!” Horacio belde elke dag met zijn getalenteerde zoon die een mega-transfer had verdiend naar Cardiff.

Burgemeester Julio Muller van het stadje waar de vader woont zegt: „Hij is nooit over de dood van zijn zoon heen gekomen. Het is hem gewoon teveel geworden.”

