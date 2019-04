Amerikanen censureren Doornroosje om ’seks’

De hoogleraar kwantitatieve wetenschapsstudies in Leiden bedacht in 2004 de term ’sleeping beauties’ (Doornroosjes) voor baanbrekende wetenschappelijke artikelen die in het begin door niemand worden opgemerkt, maar later alsnog worden ontdekt omdat ze hun tijd ver vooruit waren.

De eerste wetenschapper die zo’n wetenschappelijk onderzoek wél citeert, is ’de prins’. „Het artikel wordt als het ware wakker gekust, net als Doornroosje”, legt Van Raan uit tegenover BN De Stem.

Zijn term ’doornroosje’ is inmiddels gemeengoed in academische kringen, maar toen Van Raan afgelopen maand een nieuw artikel schreef over zulke doornroosjes, weigerde het vaktijdschrift Journal of the Association for Informational Science and Technology (JASIST) die publicatie.

’Doorgeschoten politieke correctheid’

Het gebruik van ’Doornroosje’ is onacceptabel, zo mailt het tijdschrift aan Van Raan, en schendt de richtlijnen van het blad. Het zou namelijk ’te seksualiserend’ zijn en bovendien is het sprookje niet in iedere cultuur bekend, waarmee het ’cultureel discriminerend’ is, aldus het tijdschrift.

„Dit is doorgeschoten politieke correctheid”, reageert Van Raan. En bovendien: totale onzin. „Ik heb overal op de wereld lezingen over ’sleeping beauties’ gegeven en overal kennen ze het. Zelfs in Egypte vond men het prachtig.” Hij krijgt bijval van rector magnificus Carel Stolker, de baas van de Universiteit Leiden. „Ik vond sleeping beauty altijd zo’n prachtige en volstrekt heldere metafoor, waarvan ik gewild had dat ik ’m zelf had bedacht!”, schrijft hij op Twitter. De weigering noemt hij ’bizar’.

JASIST is een zeer toonaangevend blad binnen het wereldje, maar Van Raan piekert er niet over zijn artikel te herschrijven. „De wetenschap is al droog en kleurloos genoeg.” Het tijdschrift zelf benadrukt dat het artikel ’niet is geweigerd, maar is teruggestuurd’. „De term ’Doornroosje’ bezit een zekere connotatie in de informatiewetenschappen en we hebben protesten ontvangen van andere wetenschappers dat de term gebruikt blijft worden.” Daarop heeft de redactie besloten de term niet langer te accepteren.

Wrevel

Overigens lijken de neuzen in Leiden niet allemaal dezelfde kant op te staan. Wetenschapper Suzan Verberne, werkzaam op dezelfde universiteit, vindt het ’gek dat het journal de term afkeurt’, maar ook vreemd ’dat een auteur woedend erover is’, schrijft ze. Ook wordt op Twitter gevraagd ’of het normaal is om een jou onbekende vrouw die ligt te slapen zomaar ongevraagd te kussen om haar te wekken’.