Vertrouwen in onafhankelijkheid rechters daalt

BRUSSEL - Zeven op de tien Nederlanders beschouwen de nationale rechtspraak als onafhankelijk. Dat is een daling van 8 procentpunten ten opzichte van 2018, blijkt uit het Justitie Scorebord 2019 van de Europese Commissie. Vorig jaar had ruim driekwart van de Nederlanders vertrouwen in de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Ook het percentage burgers dat de Nederlandse rechters als „zeer onafhankelijk” ziet, is gedaald, van 25 naar 20.