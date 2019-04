Nieuwe beoogde stakingsdatum boa’s: thuiswedstrijd Ajax

Op 8 mei spelen de Amsterdammers thuis in de Johan Cruijff ArenA de returnwedstrijd en een waar volksfeest wordt dan ook in de stad verwacht. Voorzitter Richard Gerrits van de vakbond ACP houdt een slag om de arm om 8 mei nu al als nieuwe stakingsdatum te benoemen, maar ziet wel mogelijkheden. „De rechter heeft duidelijk aangegeven dat een staking een logische volgende stap is voor de boa’s. Alleen is Koningsdag in zijn ogen niet het juiste tijdstip. Wij zoeken toch een goed moment om ons standpunt duidelijk te maken, dat wij verdedigingsmiddelen nodig hebben als wij grote massa’s moeten bedwingen. De thuiswedstrijd tegen Ajax lijkt daarvoor een mooie aangelegenheid, want dat is ook een kwestie van openbare orde.”

De bonden zullen de komende dagen overleg hebben over wat de volgende acties worden om geweldsmiddelen voor boa’s af te dwingen.

