— Is de storm die gisteren ons land teisterde uitzonderlijk of gaan we steeds vaker extreem weer krijgen? Die vraag dringt zich op nu ook elders van alles met het weer aan de hand lijkt te zijn; orkanen als Irma, bosbranden en moesson-overstromingen zijn nu aan de orde van de dag. Toeval? Of zien we de eerste gevolgen van klimaatverandering?