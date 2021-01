LIVE | Brits dagrecord coronadoden: 1564 doden

In Groot-Brittannië is een recordaantal nieuwe coronadoden geteld. Het afgelopen etmaal bezweken 1564 mensen na een coronabesmetting. Voor de eerste keer gaat het ook om meer dan 1500 slachtoffers op een dag sinds het begin van de coronacrisis bijna een jaar geleden.

Het totaalaantal coronadoden in het zwaarst getroffen Europese land steeg naar bijna 85.000. Per miljoen inwoners stierven in het Verenigd Koninkrijk inmiddels 1245 personen aan het gevreesde longvirus. Ter vergelijking: in Nederland gaat het om 732 per miljoen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 890.000 Nederlanders positief getest. Dat aantal kan vrijdag boven de 900.000 uitkomen. Als dit tempo aanhoudt, wordt eind januari of begin februari de miljoenste besmetting in Nederland vastgesteld. Van bijna 12.700 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden.

Bekijk ook: Britse coronavariant kan vrij ons land in door tal van uitzonderingen

De gevreesde nieuwe varianten van het coronavirus verspreiden zich intussen razendsnel over de wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat de zogenoemde Britse coronavirusvariant in zeker 50 landen en territoria is vastgesteld. De Zuid-Afrikaanse variant van het virus is op 20 plaatsen opgedoken.

De nieuwe coronavarianten worden als besmettelijker gezien en dat zorgt internationaal voor bezorgdheid. Tientallen landen, waaronder Nederland, legden het reisverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk aan banden toen die nieuwe variant daar was vastgesteld. Dat gebeurde voor het eerst op 14 december. Vier dagen later maakten de Zuid-Afrikaanse autoriteiten ook melding van een nieuwe variant.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Ook coronaprik voor paus

Ierland in greep ’Engelse’ coronavariant

Kamer kritisch over luchtverkeer uit Verenigd Koninkrijk

Britse premier Johnson wil toch ’24/7’ laten vaccineren

WHO: nieuwe coronavarianten al in tientallen landen

Europese landen langer in aangescherpte lockdowns

In Italië dreigt regeringscrisis vanwege coronaherstelfonds

Premier Estland neemt ontslag wegens corruptiekwestie in partij

Japan weert alle buitenlanders die er niet wonen

President als eerste gevaccineerd in Indonesië

The Guardian: ’Britse coronapatiënten naar hotel door tekort ziekenhuisbedden’

Vaccinatiebeleid VS op de schop: geen doses meer in reserve

Een avondklok, waarom niet als het werkt?

Federale rechter VS houdt executies met corona besmette veroordeelden tegen

Negatieve coronatest wordt verplicht bij reis naar VS

Sport:

Financieel:

Entertainment/persoonlijk:

Bekijk meer coronanieuws in het liveblog van dinsdag 12 januari.