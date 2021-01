LIVE | Opnieuw recordaantal doden VS door Covid-19

In de Verenigde Staten is in de afgelopen 24 uur opnieuw een recordaantal mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Bijna 4500 coronapatiënten overleden in het afgelopen etmaal in het zwaarst getroffen land ter wereld.

Het coronavirus is inmiddels bij bijna 23 miljoen personen in de Verenigde Staten vastgesteld. Van hen overleden er volgens de cijfers van de Johns Hopkins Universiteit maar liefst 380.540.

De recordaantallen doden en besmettingen worden sinds november geregeld gebroken in de Verenigde Staten. Sinds het einde van die maand geldt meer dan 2000 of 3000 doden in een etmaal er niet meer als een uitzondering.

Aankomend president Joe Biden en topviroloog Robert Redfield waarschuwden begin december dat de coronapandemie in de VS tot en met februari mogelijk nog eens 200.000 levens eist als mensen zich niet beter aan de voorschriften en de maatregelen gaan houden.

