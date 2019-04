Buikgriep Baudet snel voorbij

Terwijl de chaos binnen FvD met het uur groter werd, lag Baudet volgens partijgenoten gisteren ziek in bed. Plotseling getroffen door een voedselvergiftiging of buikgriep. De voorzitter van de jongerentak zou zelfs even bij hem langs zijn geweest om te checken of alles goed met hem ging.

Aan het Binnenhof moest Kamerlid Theo Hiddema daarom tekst en uitleg geven over het gegraai in de kas door penningmeester Henk Otten, het interne conflict over baantjes en openlijk geruzie via Twitter.

Een dag later gaat het ogenschijnlijk alweer een stuk beter met Baudet. Ondanks pogingen hult de voorman zich in stilzwijgen. De kiezer, die in maart massaal op de politieke nieuwkomer stemde, blijft daardoor achter in onwetendheid.

Vragen over hoe het nu verder moet met Henk Otten in de Eerste Kamer, de gevolgen voor de opmars van Forum en een eventuele strijd tussen de fracties in de senaat en Tweede Kamer blijven nu eveneens onbeantwoord.

De soap is in ieder geval nog niet voorbij. Henk Otten kondigde gisteren al via Twitter aan dat hij ’op het juiste moment’ nog ’uitgebreid wil ingaan op de gehele gang van zaken.’