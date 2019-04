Weer handgranaat voor Rotterdamse Club BLU

De uitgaansgelegenheid in Rotterdam-Oost was eerder al doelwit van een reeks incidenten. Zo lag er al eerder een handgranaat en werd de deur beschoten met een automatisch wapen. Met het oog op de veiligheid besloot burgemeester Ahmed Aboutaleb eind 2017 tot een gedwongen sluiting. In juni vorig jaar mocht de club de deuren weer openen na een gewonnen rechtszaak.

De eigenaar verklaarde destijds dat hij werd afgeperst. Nu tast hij in het duister over de reden. ,,Ik weet niet wat de aanleiding is. Ik ben niet bedreigd of zo'', zei hij tegen RTV Rijnmond.

Aboutaleb ziet deze keer geen aanleiding om de club te sluiten, laat zijn woordvoerster desgevraagd weten. Volgens haar is de veiligheid van de omgeving niet in het geding.

