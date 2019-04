3 jaar cel voor dodelijk ongeval Loosdrecht

Van W. zou in een race zijn verwikkeld met zijn zoon, maar hiervoor ziet het hof te weinig bewijs. Zoon Casper kreeg een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging opgelegd.

Vader en zoon reden op de avond van 16 maart 2016 met duizelingwekkende snelheid achter elkaar aan over de smalle Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht. Op de laatste 130 meter voor het ongeluk werden snelheden bereikt van 150 à 183 kilometer per uur. Kapster Fleur had het haar geknipt van een vriend, en kwam uit de uitrit van een chaletpark de dijk op. De Porsche moet voor haar uit het niets zijn opgedoemd.

Fleur leek aanvankelijk aan de beterende hand. Op 31 maart ging het alsnog mis. Moeder Marïelle: „Ze kreeg in mijn armen een hartstilstand. Een lichaam dat zo kapot was, kan niet overleven.” Vader Robert: „Het werd duidelijk dat we afscheid moesten nemen. Daar sta je dan als vader.”

Vader en zoon probeerden eerst de schuld in de schoenen te schuiven van Fleur. Toen zij van advocaat wisselden, betuigden zij ineens wel spijt.

Geen bewijs

Voor een straatrace ziet het hof te weinig bewijs. Hoewel Van W. drank ophad en snel en „zeer onvoorzichtig” reed, kan volgens het hof in juridische zin ook niet worden gesproken van roekeloos rijden, de zwaarste vorm van schuld bij verkeersdelicten. Van W. is in het verleden vaker veroordeeld voor rijden onder invloed. De rechtbank in Lelystad kwam in 2017 tot vier jaar cel en een rijverbod van vijf jaar. Het OM wilde dat het hof die straf opnieuw zou opleggen.

Casper van W. heeft opnieuw een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging gekregen. Deze straf legde de rechtbank hem eerder ook op. Volgens het hof heeft ook hij zich „onbezonnen gedragen.” Maar het hof ziet geen nauwe samenwerking met zijn vader en daarmee geen medeplegen. Walter van W. is volgens het hof dan ook de enige schuldige aan de dood van de vrouw.

