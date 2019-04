Luchtmacht bevordert Pieter van Vollenhoven

Van Vollenhoven kreeg de promotie vanwege de bijzondere bijdrage die hij de afgelopen 45 jaar heeft geleverd aan de Nederlandse krijgsmacht en aan de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder. Luyt noemde daarbij met name zijn inzet voor veiligheid.

Prinses Margriet en prins Pieter-Christiaan woonden de korte plechtigheid bij. Van Vollenhoven, die dinsdag 30 april zijn verjaardag viert met een feest in Zeist, was in 2005 voor het laatst bevorderd. Hij werd toen reservekolonel.

Tijdens zijn diensttijd werkte hij in 1966 in Den Haag bij de juridische afdeling van de staf van de bevelhebber van de luchtstrijdkrachten. Een jaar later volgde hij in Gilze-Rijen een vliegersopleiding en haalde hij het zogeheten klein militair brevet. In 1968 werd Van Vollenhoven reserveofficier-vlieger bij het 300 Squadron op vliegbasis Deelen.