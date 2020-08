De Jonge: beperkingen contactonderzoek tijdelijke situatie

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - De GGD’en in Amsterdam en Rotterdam werken hard aan uitbreiding van hun capaciteit voor bron- en contactonderzoek bij coronapatiënten. Dat besmette mensen zelf degenen bij wie zij in de buurt zijn geweest moeten waarschuwen, is „een tijdelijke situatie”, zegt zorgminister Hugo de Jonge.