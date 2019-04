VVD zet senator Anne-Wil Duthler uit fractie

„Zojuist heeft fractievoorzitter Annemarie Jorritsma aan mevrouw Duthler te kennen gegeven dat zij per direct geen deel meer kan uitmaken van de Eerste Kamerfractie”, laat de VVD via Twitter weten.

Onbekend is of de politica ook daadwerkelijk opstapt. „Er is telefonisch contact geweest”, laat de VVD aan De Telegraaf weten. „Maar daaruit bleek niet wat haar vervolgstappen zijn.”

Duthler zou in theorie uit de partij kunnen worden gezet, maar als eenpitter door kunnen gaan. Mocht ze inderdaad aan haar zetel vasthouden, dan is dat niet voor lang. Na de Statenverkiezingen wisselt de Senaat binnenkort van samenstelling. Duthler stond niet meer op de VVD-kandidatenlijst.

Op een verzoek op een reactie gaat Duthler vooralsnog niet in.

Duthler spande begin april een zaak aan tegen Quote. In maart melde het blad dat er voor 900.000 euro beslag was gelegd op bankrekeningen van het bedrijf van de politica.

Quote bracht daarnaast aan het licht dat de VVD-politica in de Eerste Kamer meerdere malen het woord had gevoerd over onderwerpen die een van haar bedrijven of een van de bedrijven van haar man aangaan.

Duthler wilde dat Quote het artikel zou rectificeren. Er zou sprake zijn van smaad. De rechter maakte daar gisteren echter op vernietigende wijze gehakt van.

Als de politica niet opstapt en vasthoudt aan haar zetel, betekent het dat de coalitie meteen haar meerderheid in de Eerste Kamer verliest. Premier Rutte noemt dat geen grote ramp, aangezien die meerderheid toch al verdwijnt door de komende verkiezingen. Die zijn namelijk een afspiegeling van de onlangs gehouden provinciale verkiezingen, waarbij de coalitie verloor.

Er is echter één coalitievoorstel dat eigenlijk nog voordat de Senaat van samenstelling wisselt daar nog behandeld moet worden. Dat gaat over een gevoelig plan om de rente op studieleningen te verhogen. Onduidelijk is dus of dat de eindstreep nog haalt.

Wachtgeld krijgt Duthler hoe dan ook niet. Zo’n regeling kent de Eerste Kamer niet.