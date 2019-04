Romp in koffer Amsterdam van kapster Miranda Zitman (52) uit Soest

Een deel van het lichaam van Miranda Zitman uit Soest (inzet, links) is eerder dit jaar aangespoeld op een kade in Amsterdam. Ⓒ KAPSALON MEDUSA

AMSTERDAM - Update - De menselijke resten die in januari werden gevonden in een koffer op een kade in Amsterdam, blijken van de vermiste kapster Miranda Zitman uit Soest te zijn. Dat meldt het OM. Ook de resten die in een huis in Soest werden gevonden, behoren aan haar toe.