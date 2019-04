Oud-OM-baas: stevige kritiek raakt me

Bolhaar heeft volgens Fokkens gefaald door niet in te grijpen. Van Nimwegen en Bloos hebben hun relatie tegenover hun baas Bolhaar ontkend, ondanks aanhoudende signalen en geruchten dat zij iets met elkaar hadden. „Ik heb gemeend vertrouwen te kunnen stellen in de twee naaste collega’s in de OM-top”, schrijft Bolhaar vrijdag in een verklaring. „Uit de bevindingen van de commissie kan worden opgemaakt dat dit vertrouwen door hen is beschaamd.”

Bolhaar noemt dat „een pijnlijke constatering.” Hij zegt dat hij destijds heeft gehandeld zoals hij dacht dat het beste was voor de organisatie. „Als uit het rapport van de commissie blijkt dat ik anders had moeten handelen, bied ik daarvoor mijn excuses aan.” De kritiek is pijnlijk, constateert hij, maar ook welkom: „Ik wil hiervan blijven leren.”

Bolhaar was van 2011 tot medio 2017 voorzitter van het College van procureurs-generaal. Sinds februari 2018 is hij Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

De topman van het Openbaar Ministerie, Herman Bolhaar Ⓒ ANP

Zijn opvolger bij het OM is de huidige voorzitter, Gerrit van der Burg. Hij gaf de commissie-Fokkens vorig jaar de opdracht de affaire-Van Nimwegen/Bloos en de daardoor ontstane onrust en onvrede bij het OM in kaart te brengen, na een reeks publicaties in NRC Handelsblad. Van Nimwegen en Bloos werden met buitengewoon verlof gestuurd. Van Nimwegen is woensdag geschorst maar vecht die maatregel aan. Het verlof van Bloos is tot nader order verlengd.

