Tortelduifjes OM declareerden 11.583 euro voor reisje Thailand

Dat meldt het NRC, dat de kosten opvroeg middels een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Het reisje was uiterst controversieel binnen het beroepsorgaan: Bloos, de toen nog geheime minnares van Van Nimwegen, had daar helemaal niets te zoeken.

De reis ging namelijk naar een congres over mensenhandel van het International Association of Prosecutors in Bangkok. Tien Nederlandse officieren van justitie waren erbij, maar niet de voor mensenhandel verantwoordelijke functionaris, terwijl Bloos wél mocht gaan, aldus het NRC.

Uiteindelijk werd 11.583 euro opgemaakt; bijna vierduizend euro per persoon voor de reis alleen al en 1300 euro aan gezamenlijke hotelkosten. Ook declareerden ze zakgeld. De commissie-Fokkens maakt nu gehakt van de reis; de aanklagers hadden het niet moeten doen omdat ze ’toen al meer dan een jaar een affectieve relatie hadden’.

Privéhotel

De commissie, die een onafhankelijk integriteitsonderzoek deed bij het OM, vindt het ook ’niet passend’ dat Bloos voor ’de laatste twee dagen een ander hotel voor hen beiden probeerde te boeken’.