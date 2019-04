Atlantische Oceaan over in een vat: bijna klaar

„De dagen gaan te snel voorbij”, zei de avonturier via de satelliettelefoon tegen persbureau AFP. „Ik verveel me geen moment.” De oud-paratroeper en enthousiast triatleet prees vooral de zonsondergangen en -opkomsten. Hij heeft er hemelsbreed 4700 kilometer opzitten en bevindt zich nu op zo’n 450 kilometer Saint-Barthélemy, een Frans eiland ten zuidoosten van Sint Maarten.

Savin begon zijn dobbertocht op 26 december bij de Canarische Eilanden. Hij ging te water in een zelfgebouwd vat van 3 meter lang en 2,1 meter in doorsnee, gemaakt van multiplex met een coating van kusthars. Het vaartuig is zwaar versterkt om de golven te doorstaan en aanvallen van orka’s.

In de capsule, die leeg 450 kilo weegt, heeft Savin een leefruimte van 6 vierkante meter, met een keukentje, bed en opslagruimte. Een venster in de vloer maakt kijken naar de passerende vissen mogelijk. Vangen is er niet meer bij omdat hij geen pijlen meer heeft voor zijn harpoen.