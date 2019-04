Toezichthouder vecht schorsing aan

Eljon schreef samen met oud-programmadirecteur Bart in ’t Hout van RTL de roman Dwergwerpen over het wereldje waar ze beiden al decennialang deel van uitmaken. De achterflap belooft een ’onthullende kijk achter de schermen van de Nederlandse televisiewereld’.

Tot hun grote schrik bleken Eljons collega’s, Madeleine de Cock Buning en Jan Buné, niet van het epistel gediend. Zij namen afstand van het boek en stuurden Eljon naar huis. Eljon liet vorige week al weten dat De Cock Buning al twee jaar lang op de hoogte was van het boek en zelfs nog een uitgever heeft voorgesteld.

Co-auteur In ’t Hout is hoorbaar ontdaan door de schorsing. „Als we hadden geweten dat dit boek ellende zou opleveren, hadden we het nog wel in de la laten liggen tot na Erics termijn bij het Commissariaat”, laat hij telefonisch weten. „Dit hadden wij in alle redelijkheid niet kunnen zien aankomen.”

Ingewijden houden er rekening mee dat Eljons schorsing uitmondt in een ontslag. Die beslissing zou genomen moeten worden door minister Slob (Media), die er bovendien in zijn brief aan de Kamer op hintte dat er meer speelt omtrent de in opspraak geraakte commissaris.

Eljons termijn loopt in 2021 af. Als hij ontslagen wordt, heeft hij recht op een riante wachtgeldregeling. Voorlopig geeft hij zich echter niet gewonnen. Hij is van plan om formeel bezwaar te maken tegen de schorsing, zo laat hij weten. Verder commentaar wilde hij niet geven.