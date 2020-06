Zestien vrienden vieren versoepelingen, raken allemaal besmet met corona

De vrienden gingen eerder deze maand naar Lynch’s Irish Pub. Crisp is nu acht dagen ziek, al haar vrienden zijn ook positief getest. „Het enige ding dat we gemeenschappelijk hebben is die avond in de kroeg.”

Andere bezoekers van de bar zijn ook ziek geworden. De manager wil nu de kroeg een weekend vrijwillig sluiten om de zaak grondig schoon te maken. „De afgelopen maanden hebben we alles goed gedaan. En de eerste avond dat we uitgaan, dit zal wel de Wet van Murphy zijn, aldus Erika, zelf een verpleegster, tegenover News4Jax.

De vrienden droegen geen mondkapje en dat is iets wat ze nu spijt. „We hadden een mondkapje moeten dragen. We hadden afstand moeten houden. Het was nog te vroeg om alles weer open te gooien.”