’Verbaasde’ Duthler weigert op te stappen

Duthler zegt tegen De Telegraaf hoogst verbaasd te zijn dat haar partij van haar af wil. „Ik ben nog een beetje beduusd, maar ik blijf.”

De VVD wilde haar de deur wijzen na een rechtszaak die zij tegen het blad Quote had aangespannen. Het blad meldde in maart dat er voor 900.000 euro beslag was gelegd op bankrekeningen van het bedrijf van de politica.

Quote bracht daarnaast aan het licht dat de VVD-politica in de Eerste Kamer meerdere malen het woord had gevoerd over onderwerpen die een van haar bedrijven of een van de bedrijven van haar man aangaan.

Duthler wilde dat Quote het artikel zou rectificeren. Er zou sprake zijn van smaad. De rechter maakte daar gisteren echter op vernietigende wijze gehakt van. Voor Annemarie Jorritsma, fractieleider van de VVD in de Eerste Kamer, was de uitspraak reden om Duthler aan de kant te zetten.

Voorlopige uitspraak

Duthler reageert daar verbolgen op. „Het was nog maar een voorlopige uitspraak van de rechter. Ik heb geprobeerd om Annemarie te begrijpen, maar geen goed antwoord gehoord. Ik blijf dus in de senaat.”

Het besluit van Duthler heeft gevolgen voor de coalitie. Die verliest namelijk per direct haar meerderheid in de Eerste Kamer.

Statenverkiezingen

Lang zal de aanwezigheid van Duthler in de senaat niet duren. Na de Statenverkiezingen wisselt die binnenkort van samenstelling. De politica stond niet meer op de VVD-kandidatenlijst. „Er staan nog maar drie vergaderdagen op de agenda”, zegt Duthler. Ook dat voert ze als reden aan om te blijven.

Het aanblijven van de politica kan nog grote politieke gevolgen hebben. Door de huidige Eerste Kamer moet namelijk nog een coalitieplan worden behandeld. Dat gaat om de renteverhoging op studieleningen. In de Tweede Kamer stemden alleen de coalitiepartijen daarmee in. Wat Duthler gaat doen, weet ze nog niet. „Ik moet eerst even van alles bekomen.”

