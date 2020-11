Jogger die hondje Dribbel doodstak blijkt klimaatexpert en ’natuurvriend’

In het onderzoek naar een jogger die vorige week hondje Dribbel doodstak in het Oost-Vlaamse Waasmunster, is een verdachte opgepakt. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. Het gaat om de 43-jarige A.V. uit Lokeren, een ultraloper die ook werkt als klimaat- en milieuexpert bij de overheid, zo meldt Het Nieuwsblad. Hij heeft een bekentenis afgelegd. Kennissen van de man zijn hoogst verbaasd dat hij tot zoiets in staat is. „We staan er versteld van.”