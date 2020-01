VS verwachten vergeldingsactie Iran

„Als het zo ver is, dan zijn wij klaar om daar gepast op te reageren”, aldus Esper. Hij onderstreept hiermee eerdere uitspraken van president Donald Trump die zei dat er raketten gericht zijn op 52 locaties in Iran, onder meer op cultureel belangrijke plekken.

„Het is niet gepast om Iraanse culturele locaties aan te vallen”, zei de Republikeinse leider van de Amerikaanse Senaat Mitch McConnell dinsdag over Trumps opmerking. De president slikte zijn woorden ook deels in, door te zeggen dat een aanval altijd volgens de internationale regels zal zijn.

In Iran is de roep om wraak na de dood van de belangrijke generaal groot. Onder anderen de geestelijke leider ayatollah Ali Khamenei en de dochter van Soleimani riepen op tot wraakacties tegen de VS.