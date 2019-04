Aanhoudingen in onderzoek illegale sigaretten

In een bedrijfspand in Steenbergen (Noord-Brabant) werd donderdag ruim 2000 kilo versneden tabak in beslag genomen. Ook werden verpakkingsmiddelen voor sigaretten, benodigdheden voor de productie van sigaretten, een heftruck, contant geld en een steekwapen gevonden. De politie hield twee mannen aan.

Op dezelfde dag ontdekten douanemedewerkers een werkende sigarettenfabriek in een kassencomplex in het Gelderse Zuilichem en vonden zij 5000 kilo ruwe tabak, bijna 2000 kilo versneden tabak en circa 2 miljoen sigaretten. Ook namen zij 180 kilo hasj en onderdelen van een ontmantelde hennepkwekerij in beslag. In de woning naast het complex confisqueerden zij een vuurwapen, pepperspray en twee voertuigen met verborgen ruimtes. Negen mannen werden aangehouden.

De tabak, de sigaretten, de machines en andere toebehoren worden vernietigd. De FIOD doet verder onderzoek.

