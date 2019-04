Helft FvD-stemmers: Baudet te filosofisch

Dat blijkt uit een peiling onder ruim 2000 FVD-stemmers van EenVandaag. De steun voor Baudet blijft onverminderd hoog; meer dan 90 procent van de kiezers heeft vertrouwen in hem.

Het onderzoek is overigens vrijdag 26 april gehouden, de dag nadat de interne strijd bij FVD verder op scherp kwam te staan. Driekwart vindt het terecht dat Henk Otten is gestopt als bestuurder van de partij. Vooral de betaling aan zichzelf wordt hem kwalijk genomen.

Over de vraag of Otten wel senator moet worden namens de partij, zijn ze minder eensgezind: vier op de tien zien het liefst dat Otten uit de partij wordt gezet, ook als dat betekent dat Forum voor Democratie een zetel minder haalt. Een evengrote groep wil juist dat Otten als FVD’er in de Senaat komt.

Een derde (36 procent) van de ondervraagde kiezers is het eens met de kritiek dat Baudet zichzelf te veel in het middelpunt van de partij plaatst.