’Stekende automobilist’ (23) uit Julianadorp langer vast

De 23-jarige man werd woensdagavond opgepakt na maandenlang recherchewerk. De ‘stekende automobilist’ zou volgens een woordvoerder van het OM vier vrouwen hebben aangevallen terwijl hij met de auto passeerde.

Op donderdag 22 november werden een 18-jarige en een 52-jarige vrouw uit Limmen aangereden door een auto en daarna met een voorwerp gestoken. De slachtoffers waren aan het fietsen en hardlopen over de Zanddijk in Castricum.

Een 18-jarige vrouw uit Egmond aan den Hoef raakte op een zelfde soort wijze gewond toen zij op 26 november een rondje aan het hardlopen was op de Rinnegommerlaan in haar woonplaats.

Zaterdag 26 januari werd een 15-jarig meisje tijdens het fietsen gepasseerd door een auto en werd tijdens het passeren, met een scherp voorwerp in haar arm geraakt. Dit gebeurde op de Heerenweg in Barsingerhorn. Wat de an dreef is onbekend.

Een woordvoerder van de rechtbank in Noord-Holland laat weten dat de man minstens veertien dagen vast blijft zitten.

Heeft u meer informatie over de verdachte of deze zaak? Neem dan contact op met M.Muller@telegraaf.nl