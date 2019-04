Keizer Akihito legt vanaf komende dinsdag zijn taken neer. Ⓒ AFP

’Een dag om nooit te vergeten’, voorspelt de Japanse pers; Keizer Akihito legt dinsdag, na een regeerperiode van 30 jaar, al zijn taken neer. Hij breekt met een traditie; het is voor het eerst in 100 jaar dat een Japanse keizer voor zijn dood het stokje doorgeeft aan zijn opvolger.