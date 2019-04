Miranda Zitman zocht liefde, maar vond de dood

„Ze maakte altijd een praatje en stond voor je klaar”, zeggen bekenden over de omgekomen kapster Miranda Zitman. Ⓒ EIGEN FOTO

AMSTERDAM/SOEST - Cora van eetcafé Sonneveld in het hart van de Amsterdamse Jordaan legt haar hand voor haar mond. De tranen schieten in haar ogen. „Die arme Miranda. Ze ging voor de liefde naar Soest. Ze dacht daar het geluk te vinden en nu lezen we dat ze in een koffer in Oost zat. Dit is verschrikkelijk.”