Louche eigenaar slachthuis slaat NVWA-inspecteur neer

Dat melden verschillende media. Tijdens de keuring van een koe escaleerde de discussie tussen Meindert K. en de vrouwelijke dierenarts. Daarbij zou hij de arts hebben geslagen. Zij is gewond geraakt aan haar hoofd. Volgende week treedt de NVWA in overleg met het slachthuis over het incident, tot die tijd mag er niet geslacht worden. K. kreeg in het verleden in totaal voor 5000 euro aan boetes - plus 2000 euro voorwaardelijk - opgelegd vanwege misstanden.

