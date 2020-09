’Slapende’ man in Brabants café blijkt overleden

Aanvankelijk werd gedacht dat de bezoeker, die eerst een drankje bestelde, in slaap was gevallen. Het leidde tot de nodige hilariteit in de zaak. Maar toen de man wel heel rustig bleef, werd aan het eind van de avond toch geprobeerd hem wakker te maken. De man bleek al een zwakke pols te hebben. Daarop werd 112 gebeld, maar de hulp kwam te laat. Ook reanimatie door een agent mocht niet meer baten. Een misdrijf wordt uitgesloten.

Monique Raaijmakers (56) van The Soul Kitchen aan de Stationsstraat kreeg vervolgens te horen dat ze haar kroeg zeker twee weken dicht moet gooien. Volgens de gemeente ’heerst er flinke onrust’ in de buurt door het incident. „Dit noemen we het ernstig verstoren van de openbare orde.”

’In jaren geen politie’

Waalwijk beschuldigt Raaijmakers er ook van zich vaker niet aan de regels te houden, door geluidsoverlast en door bijvoorbeeld langer open te blijven. De onderneemster herkent zich daar niet in, vertelt ze Omroep Brabant. „Ik heb wel eens klachten gehad als we de deuren open lieten staan als het warm is of als klanten weggaan. Dan hoor je de muziek. Maar er is hier al in jaren geen politie meer geweest.”

