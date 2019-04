Man doodt vrouw en kind in grot op Tenerife, zoontje (7) ontsnapt

Thomas Handrick (43), die al in een scheiding lag met zijn vrouw, nam zijn gezin mee voor een ’picknick’ op een afgelegen plek. De kinderen konden daar in een grot paascadeautjes zoeken, hield Handrick zijn jonge zoons voor. Eenmaal in de grot viel hij zijn vrouw aan. Ook zijn 10-jarige zoon moest eraan geloven, meldt Bild. Het familiedrama vond dinsdag plaats.

De pas 7-jarige Jonas vluchtte bij het zien van zijn hevig bloedende moeder de bossen in. Eilandbewoners troffen het jongetje overstuur aan. „Hij pakte mijn hand vast, hij was zo bang”, zegt een omwonende tegen Spaanse media.

De politie werd na de vondst van de verbouwereerde Jonas snel ingeschakeld en wist de vermoorde gezinsleden in de grot een dag later te traceren. De meedogenloze vader is in zijn appartement gearresteerd. Vrijdag moest hij voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van dubbele moord.

„Was het niet voor dat jongetje geweest, hadden we dit misschien nooit ontdekt. Of God weet wanneer pas”, sprak de burgemeester van het plaatsje Adeje in een persconferentie.