Tien arrestaties Almere: sociale media-ruzie slaat over naar straat

Onder de arrestanten zijn drie jongeren uit Almere van 15, 17 en 18 jaar. Negen werden er aangehouden omdat ze wapens bij zich hadden.

Volgens de burgemeester werd al enkele dagen op sociale media opgeroepen vrijdagavond naar het centrum van Almere te komen. Meerdere mensen gaven aan te willen komen en plaatsten daarbij foto’s van messen en andere wapens.

Vanwege de vrijmarkt voor koningsnacht was het sowieso druk in de stad. Door het centrum als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen kon de politie personen fouilleren zonder dat een concrete verdenking bestaat. Om 02.00 uur liep de maatregel ten einde.

Tips of foto’s? Mail ze naar nieuwsdienst@telegraaf.nl of App ze naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952