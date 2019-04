Prinsesjes hopen op verjaardagssurprise

Prinses Amalia en Alexia tijdens Koningsdag 2018 in Groningen. Ⓒ ANP

Amersfoort - Wat wordt in Amersfoort de grote verrassing voor de prinsessen? Ongetwijfeld heeft ook deze gemeente iets bedacht om de harten van de jongedames op Koningsdag sneller te laten kloppen. Vorig jaar, in Groningen, was het de populaire band Kensington die opeens verscheen.