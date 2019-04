Australië zet giftige worst in om wilde katten tegen te gaan

Er leven tussen de twee en zes miljoen wilde katten in het land, meldt The New York Times. Dat moeten er tegen 2020 twee miljoen minder zijn, is het voornemen van de Australische autoriteiten.

De katten jagen zoveel op dieren die bedreigd worden, dat er al twintig tot dertig soorten zoogdieren zouden zijn uitgestorven op het continent. De viervoeters hebben het niet alleen voorzien op kleinere dieren zoals hagedissen, maar ook op grotere prooien. Ook vangen ze in totaal meer dan een miljoen vogels per dag.

Doodsworst

Het is nu de bedoeling dat de katten met een gekruide kangarooworst, die naar kattenvoer smaakt, worden gelokt. In die worst wordt het giftige gastrolobium verwerkt, ook wel bekend onder de codenaam 1080, dat dodelijk is voor katten. De worsten moeten per vliegtuig in overbevolkte kattengebieden worden verspreid.

„Ze moeten goed smaken”, zegt een betrokkene over de doodsworst. „Het is het laatste maaltje van de kat.”