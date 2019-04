Tandem van gehandicapte Abel (11) gestolen: ’Alles zit tegen’

Ze hadden de tandem even bij de Jumbo geparkeerd. Op slot. „Ik dacht eerst nog: misschien heeft iemand ’m een beetje opzij gezet, dus ik heb nog een rondje gelopen. Ik geloofde mijn eigen ogen niet”, vertelt Patricia tegen Omroep Gelderland. Het voorste zadel biedt speciaal voor Abel extra rugondersteuning en heeft een veiligheidsriem.

De fiets werd vorige week vrijdag, pal voor Pasen, bij de supermarkt achtergelaten omdat de accu leeg was. Toen de tandem opgehaald werd op eerste paasdag, was die plotseling verdwenen. Abel verplaatst zich dagelijks in een rolstoel. Moeder Patricia verkocht de auto uit geldgebrek. Een ander gezamenlijk vervoersmiddel hebben de twee dus niet, schrijft de omroep. „Dit is het zoveelste wat tegen zit, dat is hard en verdrietig”, verzucht Patricia.

De politie en de gemeente Tiel weten van de diefstal.