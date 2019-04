Toeristen in allerijl weg uit Sri Lanka

Sacha Scholten is net aangekomen in Sri Lanka voor een rondreis, maar moet weer terug naar Nederland vanwege het negatieve reisadvies. „Daar komen ze nu mee”, klaagt ze. Ⓒ Eigen foto

COLOMBO - Nog maar net waren ze aangekomen of ze konden hun koffers alweer pakken. Nederlandse toeristen in Sri Lanka zijn boos op het ministerie van Buitenlandse Zaken en reisorganisaties over de gang van zaken rond het reisadvies. Toerist Sacha Scholten: „Waarom hebben ze ons woensdag op Schiphol laten vertrekken?”