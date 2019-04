Kunstmatige inseminatie blijft vergoed

Na druk vanuit D66 beloofde minister Bruins (Medische Zorg) iets meer dan een maand geleden al dat hij de regeling tijdelijk in de benen zou houden, voor de duur van een jaar. Wat er daarna zou gebeuren was ongewis. Haagse bronnen melden nu dat het definitief blijft. Hiermee is volgens hen een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro per jaar gemoeid, dat budget is geregeld tijdens de gesprekken in de coalitie over de zogenoemde voorjaarsnota.

Voor alleenstaande vrouwen en lesbiennes met een kinderwens betekent dat een enorme opluchting. De zwangerschapsbehandelingen zijn namelijk peperduur. De vrouwen dreigde ze uit eigen zak te moeten gaan betalen, nadat het Zorginstituut oordeelde dat kunstmatige inseminatie voor deze specifieke doelgroep niet in het basispakket opgenomen hoefde te worden, omdat daar geen ’medische noodzaak’ voor zou zijn. Heterostellen met vruchtbaarheidsproblemen krijgen kunstmatige inseminatie wel gewoon vergoed.

Basispakket

Minister Bruins benadrukte eerder dat hij weliswaar begrip had voor vrouwen die hun vergoeding dreigden te verliezen, maar hij wees ook op de betaalbaarheid van de zorg. Die zou extra onder druk komen te staan als de behandelingen met donorzaad aan het basispakket zouden worden toegevoegd.