’Kon Johan dit maar meemaken’

Sjaak Swart Ⓒ Gregor Servais

Niemand straalt meer bij de zegetocht van Ajax in Europa dan Mister Ajax zelf. Sjaak Swart (80) springt maandag bijna letterlijk (’ja jongen, dat kan ik nog’) in het vliegtuig naar Londen. Hij denkt dat zijn ’cluppie’ in staat is om ook Tottenham Hotspur te verslaan. De finale zou een droom zijn. „Had Johan dit nog maar kunnen meemaken…”