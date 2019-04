Gewonde na schietpartij Breda

De politie kreeg vrijdagavond een melding binnen over een schietpartij. Eenmaal ter plekke troffen agenten een gewonde aan. Of het om een man of vrouw gaat, is onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

„Het slachtoffer wordt overgebracht naar het ziekenhuis. De recherche komt naar de woning voor verder onderzoek”, aldus een politiebericht.

Zaterdag geeft de politie meer informatie vrij over het incident.