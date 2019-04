Den Haag viert Koningsnacht ’met een glimlach’

De jaarlijkse vrijmarkt in Utrecht op de avond voor Koningsdag. Ⓒ ANP

DEN HAAG - In Den Haag waren vrijdagavond en -nacht veel mensen op de been om de verjaardag van de koning alvast in te luiden. Het muziekfestival The Life I Live, met negen concertpodia in de binnenstad, trok zo’n 200.000 mensen, liet een woordvoerder van de organisatie weten.