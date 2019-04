Gestolen bijbel uit 1615 teruggevonden in Leiden

De Engelstalige bijbel uit 1615 werd in de jaren 90 gestolen uit een Amerikaanse bibliotheek en is nu in Leiden gevonden, meldt de NOS. Ver daarvoor zou het zelfs nog van Europa naar Amerika zijn vervoerd.

Een Amerikaanse medewerker uit de stad Pittsburgh smokkelde de bijbel en nog driehonderd andere zeldzame objecten en verkocht die door. De totale opbrensten daarvan bedroegen 8 miljoen dollar.